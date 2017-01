Ex-Häftling statt Norbert Hofer in Uni-Seminar

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

1.500 Euro erwünscht Harter Widerstand gegen gesetzlichen Mindestlohn

ÖVP kritisiert Koalitionspartner Regierung diskutiert wieder Neuwahlen

"Wir als BaGru Soziologie sehen es als sehr kritisch, rechtsextremen Gedankengut eine Plattform zu bieten", schrieb die Studienvertretung auf Facebook. Professor Girtler hörte von den Protesten und lud Hofer prompt wieder aus. "Es soll ja keine politische Veranstaltung sein", sagt der Soziologe zum "Standard".Kritische Fragen an den FPÖ-Politiker gab es somit am Dienstag keine, ein ehemaliger Häftling erklärte sich spontan bereit, für den dritten Nationalratspräsidenten einzuspringen, berichtete die Tageszeitung in ihrer Online-Ausgabe.