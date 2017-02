Hochrechnung um 17 Uhr Graz: Heute wird Gemeinderat neu gewählt

Kritik der Grünen-Chefin Glawischnig attackiert Sobotka wegen Demo-Verboten

Zum Zeitpunkt der Aussendung am Sonntag Vormittag sei der Eintrag noch online gewesen, so die Freiheitlichen. Hofer sei "entsetzt über die erneuten Hasswellen im Internet gegen seine Person sowie die Freiheitliche Partei im Allgemeinen". Hofer wolle auch gegen den Seitenbetreiber, also den Bundeskanzler, vorgehen.