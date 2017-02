Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Auf lokales Niveau reduzieren Kinder im Ausland: Kanzler will Familienbeihilfe kürzen

Arbeiten und leben die Eltern in Österreich, gehen ihre Kinder aber etwa in Bulgarien zur Schule, soll die Familienbeihilfe gemäß der Lebensumstände im EU-Ausland bemessen werden. Diese Pläne schmiedet derzeit Familienministerin Karmasin und will damit jährlich etwa 100 Millionen Euro einsparen.Die ÖVP-Politikerin berief sich im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch auf ein beim Sozialexperten Wolfgang Mazal in Auftrag gegebenes Gutachten. Die erfreulichste Erkenntnis daraus sei, "dass wir eine nationalstaatliche Lösung realisieren können, ohne das Europarecht zu verletzten". Eine nationalstaatliche Lösung würde demnach keine EU-Vertragsverletzungsklage nach sich ziehen.Das Gutachten soll kommende Woche präsentiert werden, im Hintergrund wird an einer möglichen Gesetzesänderung gefeilt, wie Kurz erklärte: "Diese Möglichkeit werden wir nutzen und wir werden daher die Gesetzeslage dementsprechend verändern." Er hoffe, dass die SPÖ ihren Widerstand aufgebe und die Pläne unterstütze.Bundeskanzler Christian Kern hatte im Vorjahr die Idee als realistisch bezeichnet, allerdings nur in Abstimmung mit anderen EU-Staaten.