Offen ist, ob Schelling mit Reformansagen bei den Pensionen für neuen Zündstoff in der Koalition sorgen wird. Neuer Anlauf 2017 Schelling lässt bei "kalter Progression" nicht locker

Der Finanzminister will die bereits mehrfach angekündigte Abschaffung der " Kalten Progression " noch vor dem Sommer beschließen. Weiters sollen die Unternehmen mit einer schrittweisen Erhöhung der Forschungsprämie belohnt werden. Und: Die im Herbst im letzten Moment am SPÖ-Widerstand gescheiterte Halbierung der Flugticketsteuer soll heuer doch noch kommen.Offen ist, ob Schelling mit Reformansagen bei den Pensionen für neuen Zündstoff in der Koalition sorgen wird.

FinanzministerHans-Jörg Schelling(ÖVP) will heute konkrete Reformvorhaben skizzieren, die in das aktualisierte Regierungsprogramm einfließen sollen. Vor rund 250 Gästen will er seine Pläne für eine Modernisierung Österreichs präsentieren.Ungewöhnlich ist, dass Schelling keinen einzigen Politiker zu der Veranstaltung im Finanzministerium eingeladen hat. Weder Kanzler noch der Vizekanzler und auch kein Landeshauptmann werden anwesend sein. Dafür kommen jede Menge Banker und Firmenchefs wie Nationalbank-Boss Ewald Nowotny, Erste Bank-Chef Andreas Treichl, OMV-Boss Rainer Seeele und Post-Chef Georg Pölzl.