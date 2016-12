Das ändert sich 2017 in der Politik

Gerasdorf bei Wien (Verwaltungsbezirk Korneuburg)

Klosterneuburg (Verwaltungsbezirk Tulln)

Gablitz/Mauerbach/Pressbaum/ Purkersdorf/Tullnerbach/Wolfsgraben (Verwaltungsbezirk St. Pölten)

Ebergassing/Fischamend/Gramatneusiedl/Himberg/Klein-Neusiedl/Lanzendorf/Leopoldsdorf/Maria-Lanzendorf/Moosbrunn/Rauchenwarth/Schwadorf/Schwechat/Zwölfaxing (Verwaltungsbezirk Bruck an der Leitha). Ende in 12 Tagen Bezirk WU wird aufgelöst: Die Behördenwege bleiben

Alexander Van der Bellen übernimmt das Amt des Bundespräsidenten, nach der Stichwahl-Wiederholung am 4. Dezember (53,8 Prozent für Van der Bellen, 46,2 Prozent für Norbert Hofer) blieb diesmal eine Anfechtung aus. Der frühere Grünen-Parteichef wird voraussichtlich am 26. Jänner 2017 als Staatsoberhaupt angelobt.2017 sind bis dato keine Nationalrats- oder Landtagswahlen geplant, allerdings finden Gemeinderatswahlen in mehreren Bundesländern statt.Der Grazer Gemeinderat soll nach dessen Auflösung (ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl hatte keine Mehrheit für sein Budget erhalten) neu gewählt werden. Wahltermin ist der 5. Februar, am 27. Jänner besteht außerdem die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe.In Waidhofen an der Ybbs (NÖ) wird am 29. Jänner, im Burgenland und in Krems (NÖ) voraussichtlich im Oktober 2017 gewählt.Mit 1. Jänner wird der 1954 gegründete Bezirk Wien-Umgebung in Niederösterreich aufgelöst. Die 21 Gemeinden mit 120.000 Einwohnern werden auf folgende Bezirke aufgeteilt:Das Bankgeheimnis ist bereits am 1. Oktober gefallen. Ab 1. Jänner tauscht Österreich auch mit anderen Ländern automatisch Kontodaten aus.