Bei Donald Trumps Angelobung vermissten viele ORF-Zuseher ein gewohntes Gesicht vor dem Kapitol – Hannelore Veit (59). "Heute" fragte die Spitzenjournalistin nach dem Grund ihrer Abwesenheit. Veit: "Mir ist das Blödeste, das einem knapp vor einer Inauguration zustoßen kann, passiert: Ich bin im Supermarkt auf einer Fisole ausgerutscht und habe mir den Knöchel gebrochen." Hannelore Veit, die seit 2013 als erste Frau ein ORF-Korrespondentenbüro leitet, kam in Washington ins Spital: "Es ist leider eine relativ komplizierte Fraktur, daher musste ich operiert werden."Der lädierte Knöchel wurde mit einer Platte und Schrauben fixiert. "Fünf Stunden später war ich schon wieder daheim", so Veit, die dennoch an der Berichterstattung mitwirkte: "Wenn schon nicht vor Ort, dann wenigstens vom Studio aus. Die Ärzte haben letztlich Ja gesagt." Five more weeks braucht die ORF-Lady nun Krücken. Diese Woche will sie wieder ins Büro, denn: "Es gibt ja viel zu berichten!"