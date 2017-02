Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ärgster Virustyp seit langem Grippewelle immer schlimmer: A(H3N2) ist Schuld!

Christian Kern muss zu Hause das Betten hüten, der Kanzler hat für Mittwoch alle Termine abgesagt. Während Ministerrat und Nationalrat heute zusammentreten, liegt der SPÖ-Chef mit einemunter der Decke.Ob er die für Donnerstag und Freitag geplanten Termine wahrnehmen kann, ist ungewiss. Am Freitag ist eine Reise nach Malta angesagt, Kern soll dort am Europäischen Rat teilnehmen. Es handelt sich um ein informelles Treffen auf Ebene der 28 Staats- und Regierungschefs der EUzum Thema Migration erörtern, insbesondere die zentrale Mittelmeerroute und Libyen. Zudem gibt es Gespräche zur Vorbereitung des bevorstehenden 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 2017.Auch Kerns Pressesprecherin ist am Mittwoch Vormittag nach Hause gegangen. Hat sie doch der Kanzler höchstwahrscheinlich angesteckt.Heuer hat die Grippewelle mehr Patienten ans Bett gefesselt, als gewöhnlich, in den vergangenen Jahren begann sie meist erst deutlich später, nämlich Ende Jänner oder Anfang Februar. Schuld daran ist laut Aussagen von Ärzten die ungewöhnliche Kälte. Bereits vor Weihnachten hat das große Kranksein begonnen, und Entwarnung gibt es noch nicht. Der bisherige Höhepunkt der Grippewelle lag in der ersten Jänner-Woche. Der Influenzavirus wird noch weiter aktiv bleiben und der Höhepunkt der Grippewelle noch bevor stehen, so Experten der Gebietskrankenkasse.Mit grippalem Infekt bleiben die Patienten durchschnittlich 5,6 Tage im Krankenstand, mit echter Grippe sind sie 7,4 Tage zu Hause. Warum man an Grippe erkrankt, kann viele Ursachen haben, wie etwa eine hohe Reisetätigkeit, der Aufenthalt unter vielen Menschen, das Wetter oder auch ein angeschlagenes Immunsystem.