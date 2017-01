Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Keine fixe Zahl Halbierung der Obergrenze: Kern ist gegen ÖVP-Vorschlag

Die Themen der Grünen im Jahr 2017 sind Sozial-, Energie und Steuerpolitik. Glawischnig kritisierte in ihrer Rede vor allem die Abschaffung der bundesweiten Mindestsicherungsregel. Sie will einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.750 Euro - 250 Euro mehr als Bundeskanzler Kern in seinem " Plan A " angedacht hat."Was ist jetzt sage, ist fix, dass wir auch einhalten werden", so Glawischnig. Für Ein-Personen-Unternehmen will sie ein Sozialpaket und mehr Absicherung. Die Grünen wünschen sich eine Steuerreform mit "Öko-Ansatz". Es soll steuerliche Anreize für Nachhaltigkeit geben, Arbeit müsse weniger besteuert werden.Sie reagiert auch auf die von Kern geplante Energiewende: Aus Sicht Glawischnigs reicht es nicht aus, private Investitionen zu fördern. Mahnende Worte für die Bundesregierung gibt es beim Thema Mieten: Diese seien einer der größten Preistreiber, die angekündigte Mietrechtsreform dringend notwendig.