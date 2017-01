Forderung von Kurz Kopftuchverbot: Strache kritisiert "ÖVP-Doppelmoral"

Strache selbst beendete am Dienstag Vormittag auf seiner Facebook-Seite alle Spekulationen: "Ich wurde in dieser Woche nach Washington eingeladen. Wie üblich, begleitet mich auf dieser Reise eine Freiheitliche Delegation. Am Rande der Amtseinführung des US-Präsidenten steht eine Reihe von Gesprächseinladungen mit interessanten politischen Vertretern der Vereinigten Staaten auf unserem dicht gedrängten Terminplan."Ein persönliches Treffen mit Donald Trump wird es jedoch nicht geben.