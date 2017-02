Es geht um 58 Flüchtlinge Zwist Ungarn-Österreich um "illegale" Abschiebungen

Grünes Licht von Bures Eurofighter: U-Ausschuss schon ab März möglich

Zustimmung aus Slowenien Doskozil fordert EU-Abschiebegipfel

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

Am Montag informierte Minister Doskozil in Zeltweg 200 Soldaten der Luftraumüberwachung über die Strafanzeige gegen Airbus. Er betonte, dass die Eurofighter weiter voll zur Verfügung stünden. Zuvor hatte er sich einen heftigen Schlagabtausch mit Airbus geliefert. Auslöser: Dessen Sprecher Rainer Ohler hatte Doskozils Schritt als "wüste Ankündigungen, Rufe nach dem Sheriff und alles in allem wenig bis gar keine neue Substanz" bezeichnet.Der Konzern wirft dem Minister vor, ein lange vereinbartes Gespräch mit Dirk Hoke, Chef der Airbus-Rüstungssparte, kurzfristig abgesagt zu haben. Doskozil forderte Airbus- Chef Enders auf, "endlich alles auf den Tisch zu legen, was den Verdacht auf Korruption und Geldwäsche in seinem Haus aufklären kann". Es sei "ein Zeichen von Nervosität und Panik, wenn ein börsennotierter Konzern seinen Kunden, die Republik Österreich, beschimpft." Ein U-Ausschuss im Parlament könnte Ende März/Anfang April starten, so Nationalratspräsidentin Bures. Aber macht die FPÖ mit? Gestern sagte FP-General Kickl: Ein prinzipielles Ja zu parlamentarischer Aufklärung sei "nicht gleichzusetzen mit einem Ja zu irgendwelchen Anträgen eines Herrn Pilz, die außer ihm niemand kennt".