Wahlrecht für Flüchtlinge Ursula Stenzel fällt auf Satireseite rein

Justizminister plant Lockerung Erster Gemeindepolitiker mit elektronischer Fußfessel

BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Nach dem einjährigen Wahlkampf kommt Alexander Van der Bellen in seinem Tiroler Feriendomizil in Kaunerberg zur Ruhe. Am Christ- und Stefanitag will der Staatschef mit Ehefrau Doris und den Hunden Chico und Kita wandern, Freunde treffen und beim Lesen entspannen. Kanzler Christian Kern (SP) verbringt das Wochenende mit Familie in Kärnten. Weihnachtsmenü: Fondue und WeinVize Reinhold Mitterlehner (VP) unterstützt "Licht ins Dunkel", feiert am Abend im Mühlviertel. Fix eingeplant: Eisstockschießen. Auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig telefoniert für "Licht ins Dunkel". Am Abend gibt’s Fisch und Gemüse, danach "Singen und Swingen mit Volker und den Kindern."Für Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SP) gehört ein gefüllter Truthahn und "Kitsch" dazu: "Weihnachtspullover, Lieder, viele Geschenke!" Finanzminister(VP) bekocht Gattin, Töchter und Enkeltochter Helene, die das Menü aussuchen. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SP): "Mein Mann und ich werden in ganz Österreich unterwegs sein und in Summe vier Mal Weihnachten mit seiner und meiner Familie feiern." In Oberösterreich gibt’s fix Bratwürstel und Sauerkraut.Umweltminister Andrä Rupprechter (VP) kocht Wild. Am 24. 12. segnet er das Haus mit Weihrauch, "um alles Schlechte zu vertreiben". Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SP) tischt in Bruck/Mur Schweinerollbraten auf. "Am Vormittag gehe ich eine Runde laufen."(bob, enu)