Heinrich Himmer soll Stadtschulratspräsident werden

Häupl baut Team um Wiener SP-Personalrochade: Frauenberger statt Wehsely

Wie bereits am Freitag Vormittag bekannt wurde, soll Wiens ehemalige Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger das Gesundheitsressort von Sonja Wehsely erben. Diese hatte zuvor ihren Rückzug aus der Politik angekündigt und wird künftig bei Siemens Deutschland tätig sein. Stadtschulrat Jürgen Czernohorszky soll neuer Bildungsstadtrat werden, ihm rückt laut Insidern Heinrich Himmer nach.Himmer ist seit 2016 Vorstandsmitglied der Gewerkschaft öffentlicher Dienst und FSG-Vorsitzender der Gewerkschaft der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Er begann 2008 als Lehrer an der Schumpeter Handelsakademie und Handelsschule zu arbeiten.Der Gewerkschafter war in der Vergangenheit bereits mit Bürgermeister Michael Häupl aneinander geraten. Dessen unsterblichen Sager über Lehrerarbeitszeiten ("Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstag Mittag fertig") hatte Himmer mit dem Vorwurf quittiert, Häupl würde unüberlegte mediale "Rülpser" loslassen.