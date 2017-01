Diskussion zum Brexit Heinz Fischer lädt Parteien zum Abschiedsessen

Show im Burgtheater Heinz Fischer mit Frauenkleidern und Puppe verabschiedet

Prominenter Besuch steht am 22. Jänner in der Markuskirche an. Neben Ex-Bundespräsident Heinz Fischer werden auch Burgtheater-Schauspielerin Ulrike Beimpold und Tenor Daniel Johannsen predigen. Besucher haben nach den Auftritten die Chance, mit den Rednern ins Gespräch zu kommen.Fischer wird sich auf die Kanzel stellen und seine persönliche Sicht auf das angebliche Lutherzitat "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" darlegen. Mit diesem Zitat hat sich Luther 1521 gegenüber dem Reichstag zu Worms geweigert, seine Lehren zu widerrufen.Heinz Fischer ist zwar Agnostiker, während seiner Amtszeit von 2004 bis 2016 pflegte er aber stets beste Kontakte zu den heimischen Religionsgemeinschaften.Stichhaltige Beweise dafür, dass Luther das tatsächlich gesagt hat, gibt es zwar nicht. Laut der Pfarrerin Daniela Schwimbersky berührt es aber Themen wie Gewissensfreiheit und das Einstehen für Anliegen.