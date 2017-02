(Foto: Faksimile)

Juncker: Treffen mit "Haberer" Van der Bellen und Kern erstmals gemeinsam in Brüssel

Koalition einig So sieht das neue Wahlrecht aus

BILDER DES TAGES 13.02.2017: Schokokuchen mit Wasserwanze

Schokoladekuchen, Schlagobers und ein Insekt, das einer Kakerlake ziemlich ähnlich sieht. In einer Bar in Tokyo wird das als neuer Food Trend verkauft. Na dann: Mahlzeit! (Foto: Reuters)

Für Speis und Trank (u.a. 25 Cordon Bleu, 26 Bier) wurde nicht bar bezahlt, der Wirt stellte eine Rechnung aus. Diese allerdings wurde nie beglichen. Problem: Der Parlamentsklub fühlte sich nicht zuständig. In der Bundesgeschäftsstelle hieß es, die Rechnung sei nicht mehr zuordenbar, außerdem verjährt. Daher könne dem Ersuchen um Bezahlung "nicht entsprochen werden". Der Ex-Wirt wandte sich über einen Rechtsanwalt an "Heute".Wir konfrontierten Stronach-Klubobmann Robert Lugar mit dem Fall, der sich der Sache annahm. Nach mehrtägiger Recherche die Lösung: Beim Essen handelte es sich um einen Vortragsabend der Landesgruppe Wien zum Thema "Leistbares Wohnen". Es seien "auf beiden Seiten Fehler passiert", auch die Rechnung nicht rechtskonform ausgestellt worden, so Lugar. Trotzdem habe man sich schließlich mit dem Wirt geeinigt. Das Team Stronach bezahlt zumindest die Hälfte der Rechnung in Höhe von 550,90 €.