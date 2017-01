Hier tanzt der Kanzler die Krise weg

Kanzler Kern beweist nicht nur am diplomatischen, sondern auch am Tanz-Parkett Sicherheit. (© Heute/cnn)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Auch wenn die Stimmung in der Regierung zuletzt am Tiefpunkt war: Der Mann an ihrer Spitze ließ sich davon nicht irritieren.Bei einer Veranstaltung des Falstaff-Magazins in der Dominikanerbastei (Schwerpunkt Kärntner Haubenküche) wirkte SP-Kanzler Kern gelöst, tanzte im eleganten, dunklen Anzug beim Kärntner Abend zu volkstümlichen Tönen auf. Und machte dort eine wirklich gute Figur, wie das Video beweist. Mit von der Partie: Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser.Während Kern die Stimmung beim Gastro-Event sichtlich genoss, bereitete sich VP-Vizekanzler Mitterlehner gerade auf ein Duell mit FP-Chef Strache vor: Auf Ö1 sprechen sie ab 18.30 Uhr "Klartext".