Johanna Mikl-Leitner im Interview "Das fragt man eine Frau doch nicht..."

Schon um 12 Uhr Mittag traten Erwin Pröll, Mikl-Leitner und Klubchef Klaus Schneeberger gestern in St. Pölten vor die Presse. "Ich kenne Hanni Mikl-Leitner seit 25 Jahren, sie ist eine erfahrene Politikerin", sagt der scheidende Landeschef. "Es war kein Zufall, dass ich sie vor einem Jahr nach NÖ zurückgeholt habe. Ich bin überzeugt, dass mit Hanni Mikl-Leitner sowohl die Volkspartei NÖ als auch das Bundesland gut fahren wird." Dann meldet sich Mikl-Leitner zu Wort: "Erwin Pröll (kämpft da mit den Tränen) hat seine Entscheidung zutiefst persönlich, mit seiner Familie, getroffen und diese respektiere ich mit Demut."Wer ihm nachfolge, "muss in große Fußstapfen treten". "Ich habe Schuhgröße 42, die Hanni 41. Mit der großen Aufgabe, die auf sie wartet, wird sie um diese Nummer auch noch wachsen", scherzt Pröll zurück. Später flüstert er ihr ins Ohr: "Du mochst des schon, Hanni". Wie geht es weiter? Am 25.März wird Mikl-Leitner zur VPNÖ-Chefin gewählt, im Landtag – ca. Mitte April – ist sie dann erste Landeshauptfrau in NÖ, die dritte Frau an der Spitze eines Bundeslandes.(lie)