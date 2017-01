IKG-Präsident Oskar Deutsch (© Facebook)

Mehr Fakten WeRemember (Foto: Facebook)

In seiner Rede zum Holocaustgedenktag, am 27. Jänner, erinnerte der Präsident der Israeltischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, am Wiener Heldenplatz an den Beginn der Verfolgung durch die Nationalsozialisten, die mittels drastischer Maßnahmen wie Berufsverboten, Boykott von Geschäften, der Erlassung der „Nürnberger Gesetze“, Schulverweis jüdischer Kinder, Aufenthaltsbeschränkungen etc. jüdische Familien in die Armut, Isolation und Verzweiflung trieben.



Deutsch zitierte den Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertész mit den Worten: "Seit Auschwitz ist nichts geschehen, was Auschwitz aufgehoben, was Auschwitz widerlegt hätte. Der Holocaust konnte in meinem Werk niemals in der Vergangenheitsform erscheinen." Diese Worte drückten nicht nur die unmenschliche Dimension des Verbrechens aus, sondern auch die Unmöglichkeit, dieses Verbrechen der Geschichte zu überantworten und zu vergessen.

Nochmals führte Deutsch vor Augen, wozu aufgehetzte Bürger fähig waren, die, verstärkt von Einheiten der SA, SS und Hitlerjugend, in der Nacht von 9. auf 10. November 1938 alleine in Wien 49 Synagogen und Bethäuser zerstörten, 4038 Geschäfte verwüsteten und 27 Juden ermordeten.



"Kollektives Gedächtnis"