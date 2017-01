Im Kontakt mit Verdächtigem Wiener Terrorpläne: Zwölfjähriger lieferte den Hinweis

Fußfessel für Gefährder Wolfgang Sobotka will stärkere staatliche Überwachung

Die komplette Liste Diese Symbole islamistischer Terrorgruppen sind bei uns verboten

Radikalislamische Netzwerke rekrutieren immer stärker in sozialen Netzwerken. Besonders im Visier der Rekrutierer sind Jugendliche. Aber nicht nur Burschen, auch immer mehr Mädchen lassen sich im Internet radikalisieren und für Terroraktionen rekrutieren. Zuletzt attackierte eine Jugendliche vergangenes Jahr in Deutschland einen Polizisten mit einem Messer.Die salafistischen Rekrutierer schreiben sogar gezielt Jugendliche in sozialen Netzwerken an. "Man kann von 'Headhuntern' sprechen", meint der oberste deutsche Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen. Diese "Headhunter" würden versuchen, Jugendliche mit ihrer Hass-Ideologie "anzufixen". Auch österreichische Jugendliche haben die Terrornetzwerke im Visier, wie der Fall des 17-jährigen Lorenz K. beweist, der am Wochenende in Wien festgenommen wurde."Derzeit gibt es in Deutschland rund 1.200 Personen, die wir islamistisch-terroristischen Netzwerken zurechnen. Etwa die Hälfte davon sind als Gefährder eingestuft, denen auch ein Anschlag zuzutrauen ist", so Maaßen.