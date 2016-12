Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Du bist, was du schenkst Ihr Geschenk verrät, wen Sie wählen

Seit 1945 Exakt 273.241.571 Stimmen bei Wahlen abgegeben

Wer wählte wen und wieso - die große Übersicht über die Bundespräsidentenwahl

Schieder hatte den Vorschlag für jene vorgesehen, die am eigentlichen Wahltag verhindert seien. So könnten auch sie direkt ihre Stimme an der Urne abgeben und die Anzahl der Briefwähler reduziert werden. Aus der ÖVP kommt Zustimmung: Klubobmann Reinhold Lopatka sei "selbstverständlich" für einen zweiten Wahltag, weil es eine niedrigere Hürde darstellen würden, um an Wahlen teilzunehmen, sagte er gegenüber "Ö1".Auch die FPÖ unterstützt die SPÖ-Pläne "ausdrücklich" als "Schritt in die richtige Richtung" und kann sich "einen oder mehrere Vorwahl-Tage auf Flughäfen, Bahnhöfen" und ähnlichen Einrichtungen vorstellen, damit die Briefwahl die Ausnahme bleibe und nicht zur Regel werde. Solche FPÖ-Signale kamen bereits zur Bundespräsidentenwahl Die Grünen wollen abwarten, sie befürchten laut Dieter Brosz, dass mehrere Wahltage bei tausenden Wahllokalen in Österreich eine "nicht zu unterschätzende Fehlerquelle" darstellen könnten.