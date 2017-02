Jeder zweite Wiener Schüler spricht privat nicht Deutsch

Besonders in der Bundeshauptstadt gehen viele Kinder ohne deutsche Umgangssprache in die Schule. (Foto: Fotolia)

Besonders in der Bundeshauptstadt gehen viele Kinder ohne deutsche Umgangssprache in die Schule. (Foto: Fotolia)

Der Anteil der Schüler ohne deutscher Muttersprache ist laut Daten der Statistik Austria in den letzten zehn Jahren um mehr als acht Prozentpunkte gewachsen. Gegenüber dem Jahr 2014/2015 betrug das Plus 1,6 Prozentpunkte - eine Auswirkung der Flüchtlingskrise.Insgesamt fiel das Plus bei Schülern aus EU-Ländern im Osten - Rumänien, Ungarn, Polen und Slowakei - am größten aus. Auch aus Ex-Jugoslawien sowie der Türkei und Tschetschenien wurde ein Zuwachs verzeichnet.Den größten Anteil an Schülern ohne deutsche Muttersprache hat Wien (50 Prozent) vor Vorarlberg (25), und Salzburg (21). Schlusslicht ist Kärnten mit 13 Prozent.