Derzeit habe man zu wenig rechtliche Möglichkeiten im Umgang mit aggressiven Häftlingen. Die Forderung: Man will ausländische Gefangene in der Justizwacheanstalt Innsbruck auch fesseln, wegsperren und per Video überwachen dürfen. Da diese Kompetenzen nur die Polizei hat, müsste das Sicherheitspolizeigesetz geändert werden.Volksanwältin Gertrude Brinek zeigte sich "zutiefst erschüttert über die Forderungen nach mittelalterlichem Strafvollzug". Es gebe "dringenden Nachschulungsbedarf in Menschenrechtsbildung". Die Justizwachegewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wiederum weist Brineks "Unterstellungen auf das Entschiedenste zurück" und fordert mehr Personal.