Die SPÖ ließ allein in Wien 2.000 Plakate affichieren. (Foto: Denise Auer)

Alle Termine abgesagt Grippewelle: Jetzt hat´s Kanzler Kern erwischt

"Entstanden ist das Foto bei einer Veranstaltung in Innsbruck", sagt der ebenfalls abgelichtete SP-Manager Georg Niedermühlbichler. Am Dienstag beginnt die Bundesländertour Kerns mit einem Event in Klagenfurt. Thema: "Von der Kreidezeit zum Tablet." Im Februar touren zwei SP-Busse durch Österreich.