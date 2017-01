Kanzler bei Jung-SP: "Boah, geile Felgen"

Kanzler Kern bei "Sektion ohne Namen" Vor 250 jungen Menschen erzählte Kanzler Kern Anekdoten und legte steckte den SP-Kurs für die kommenden Jahre ab. (Foto: Helmut Graf)

Die Koalitionskrise erwähnte der Kanzler mit keinem Wort. Dafür sprach er viel über Digitalisierung ("Welt bleibt nicht stehen"), Herausforderungen der Arbeitswelt ("Chance oder Bedrohung, das ist die einzige Entscheidung, die wir treffen können"), Bildung ("wird in Österreich in hohem Maße vererbt"), streut Bonmots aus seiner Jugend ein.Was sich in den letzten Jahren verändert habe, wurde er gefragt. "Wenn einer in meiner Studienzeit mit einem neuen Auto gekommen ist, haben wir gerufen: Boah, geile Felgen. Wenn man heute sagt, man hat einen Parkplatz im 8. Bezirk gefunden, werden alle bleich".Ob er für Studiengebühren sei, wurde er gefragt. Kern antwortete nicht direkt, schilderte lieber, wie er sich sein Studium finanzierte: "Mit Schreiben von Zeitungskommentaren, Babysitten und Tennissaiten bespannen".Applaus am Ende. Das A in "Plan A" steht hier für angekommen.(cnn)