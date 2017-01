Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Im Interview mit der "APA" erklärt sie, dass die österreichischen Jugendlichen im Europavergleich Spitzenreiter beim Rauchen seien: "Das ist dramatisch. Das können wir so nicht akzeptieren."In vielen anderen Ländern gilt das Rauchverbot bereits für Unter-18-Jährige. Auch in Österreich müsse das endlich kommen. Karmasin will das nun für alle Bundesländer durchsetzen. Dabei hofft sie auf die Unterstützung der Länder, man werde bei der Landesjugendreferentenkonferenz im Frühling diskutieren.