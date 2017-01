Kanzler Kern am Weg in die Hofburg (Foto: Helmut Graf)

Noch am Montag soll das neue Papier in einem Sonderministerrat verabschiedet werden. Scheitern könnte das Projekt jetzt nur noch in den Parteigremien oder, wenn ein Regierungsmitglied seine Unterschrift unter den Pakt verweigert.Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) versicherte, dass das Paket ausfinanziert sei, auch die Länder müssen aber ihren Beitrag leisten, wie Kern am Sonntag formulierte.Am Montag ging es zu Van der Bellen, den die Regierungspartner über das Übereinkommen informieren. Dann wird noch einmal im Sonderministerrat in den jeweiligen Gremien das arbeitspapier eingebracht. Hier sollen alle Regierungsmitglieder ihre Unterschrift setzen - ob das auch Sobotka tut, ist fraglich.