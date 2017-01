Kinder vernachlässigt? Diakonie stellt Angebot ein

In betreuter Wohngemeinschaft Verfahren gegen Diakonie wegen Vernachlässigung

"Als Diakoniewerk werden wir uns in Wien aus dem stationären Wohnangebot für Kinder mit Behinderung zurückziehen", sagte Daniela Scharer vom Diakoniewerk am Samstag zum ORF. Die Behindertenarbeit brauche gute Strukturen: "Bis dato haben wir es persönlich nicht geschafft, das so aufzustellen, wie wir möchten."Unklar ist, ob die Einrichtungen komplett geschlossen oder von anderen Organisationen übernommen werden. Laut Medienberichten liegt der MA 11 eine mehrere Seiten lange Liste mit Vorwürfen vor . Die Betreuten hätten etwa falsche Medikamente bekommen, nicht genug zu trinken gehabt und sich teilweise selbst verletzt.Das Jugendamt bestätigte am Freitag, dass die Einrichtung in der Wiener Steinergasse geprüft werde. Näheres wolle man erst Mitte der kommenden Woche bekanntgeben.