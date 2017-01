Überwachung ohne Richterbeschluss Sobotka setzt sich durch: Koalition beim Thema Sicherheit einig

SPÖ-Klubchef Andreas Schieder warnte davor, zu früh "Juhu, fertig" zu rufen. Wichtig sei vor allem, "echte Ergebnisse" zu liefern. Zumindest am Samstagabend sah es so aus als würde die Koalition halten und damit vorerst keine Neuwahlen vor der Tür stehen.Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte, man solle die Situation "nicht dramatisieren". Im ZIB-Interview sagte er am Samstag, dass man im Rahmen einer "politischen Verbindung hin und wieder so ein Tief hat". Er sei aber "ganz zuversichtlich und optimistisch", dass es bei den Regierungsverhandlungen eine positive Einigung geben werde.