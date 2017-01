Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Koalition wackelt Neuwahlen? Kanzler stellt Ultimatum bis Freitag

Nach Protesten ausgeladen Ex-Häftling statt Norbert Hofer in Uni-Seminar

Kanzleramt Dienstagfrüh vor dem Ministerrat: die ÖVP schickt Familienministerin Karmasin (VP) vor. Die redete nicht über Familie & Co wie sonst, sondern sagt Erstaunliches: Eine vorgezogene Neuwahl liege "ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ". Grund seien die "Inszenierungen" des Kanzlers, etwa der nicht mit der ÖVP abgesprochene "Plan A".Auch in der SPÖ rumort es. Kanzleramtsminister Drozda (SP) rügte Karmasin: "Schlechter Stil." Die Roten sind böse, weil die ÖVP keinen Vorschlag des "Plan A" umsetzen will. Zuletzt abgelehnt wurde die Abschaffung des 20-Prozent-Selbstbehalts für Unternehmer bei Arztbesuchen. Freilich hört man selbiges auch aus der VP: die SP blockiere alles. So ging es am Dienstag munter weiter. Vor allem hinter den Kulissen richteten sich Rot und Blau direkt oder indirekt Unfreundlichkeiten aus.Die Regierungsspitze versuchte den Flächenbrand einzudämmen. "Die Wähler wollen nach einem Jahr Wahlkampf nicht schon wieder Wahlkampf", sagte Vizekanzler Mitterlehner (VP) Auch die SPÖ will das nicht. Offiziell. Inoffiziell hört sich das bei beiden anders an. Ein Wahltermin 21. Mai liegt in der Luft. Politikberater Thomas Hofer: "Dass SPÖ und ÖVP nicht mehr miteinander wollen, ist kein Geheimnis. Die Frage ist: Wer ruft Neuwahlen aus?"Am Mittwoch trifft sich eine Sechserrunde der Koalition (Kern, Mitterlehner, Schelling, Schieder, Drozda, Mahrer). Ergebnis offen. Der Kanzler gibt Rot-Schwarz noch eine Chance: Bis Freitag sollen das Update des Regierungsprogramms vereinbart sein. Kern: "Sonst braucht es diese Regierung nicht mehr…"