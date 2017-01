Finanzierung steht Koalition: Es sieht nach Einigung aus

Überwachung ohne Richterbeschluss Sobotka setzt sich durch: Koalition beim Thema Sicherheit einig

Nach acht Stunden abschließender Verhandlungen am Sonntag gab Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner am Abend bekannt, dass sich die Koalitionspartner noch einmal auf ein Arbeitsabkommen geeinigt haben.Inhaltliches wird allerdings erst am Montagvormittag, nach der Zustimmung in den jeweiligen Gremien, bekanntgegeben, hieß es. Laut Mitterlehner habe man sich auf ein "relativ umfangreiches und gutes Programm" geeinigt. Auch Kern hat sich am Sonntagabend zufrieden gezeigt. Es sei gelungen, ein "pragmatisches Programm" auszuarbeiten, so der Kanzler.Die Finanzierung, die im Verhandlungsmarathon zuletzt das größte Hindernis darstellte, sei ebenfalls geklärt, fügte Finanzminister Hans Jörg Schelling hinzu.