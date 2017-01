Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Kopftuch, Kippa & Co. Brandstetter will religiöse Kleidung bei Gericht verbieten

Kurz nach dem Aufnehmen seiner Tätigkeit als Integrationsstaatssekretär wurde der damals 24-jährige Kurz von "Heute" über seinen neuen Aufgabenbereich befragt.Er sagte damals, dass er kein Problem mit dem Kopftuch habe. "Nein, wenn es freiwillig getragen wird. Wir haben in Österreich Religionsfreiheit - und das ist gut so"."Man darf Migration nicht auf den Islam beschränken und Integration nicht auf plumpe Botschaften wie 'Kopftuch – ja oder nein'. Wer das macht, der meint es nicht ernst mit dem Thema", versicherte er in dem Interview.In seiner jetzigen Rolle als Außen- und Integrationsminister hat er denaufgegriffen, der ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ins Integrationsgesetz aufnehmen will. "Österreich ist zwar ein religionsfreundlicher, aber auch ein säkulärer Staat", sagte er gegenüber der APA.