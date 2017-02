Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Wolfgang Filipsky hat mit seinem Posting in Richtung der Staatssekretärin Duzdar die Grenze zur Geschmacklosigkeit überschritten und wird deshalb mit sofortiger Wirkung aus der FPÖ-Niederösterreich ausgeschlossen!", so der stellvertretende Landesobmann der Freiheitlichen, Gottfried Waldhäusl, am Donnerstag Nachmittag in einer Aussendung.Filipsky hatte seinen Kommentar unter einem Artikel über Kreuze in Klassenzimmern hinterlassen. Die FP dazu: "Wir Freiheitliche halten den Vorstoß Duzdars, die Kreuze aus den Schulklassen zu entfernen selbstverständlich auch für inakzeptabel, trotzdem sind derartige Beschimpfungen nicht zu tolerieren. Deshalb ist der Parteiausschluss wegen parteischädigendem Verhalten in diesem Fall die einzig mögliche Konsequenz."