Den Vorschlag zur Umbenennung des Heldenplatzes brachte Drozda bei einem Interview mit der "Presse am Sonntag" in Zusammenhang mit dem dort geplanten Haus der Geschichte. "Bei der Gelegenheit könnte man auch darüber nachdenken, ob man nicht den Heldenplatz umbenennt – in Platz der Republik oder Platz der Demokratie", so Drozda im Interview.Diese beiden Varianten fände er angemessener "als die historisch doch einigermaßen belastete aktuelle Variante", sagte der Kulturminister. Auf die Frage, ob die beiden Statuen, die dem Platz seinen Namen geben, bleiben dürften, antwortete Drozda: "Da würde wohl das Bundesdenkmalamt eine klare Position einnehmen."