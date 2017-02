Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der von US-Präsident Trump geplante Bau einer Grenzmauer zu Mexiko hat international viel Kritik ausgelöst. Vorsichtige Schützenhilfe kommt jetzt aus Österreich: "Jeder amerikanische Präsident hat bis jetzt versucht, die Migration in die USA zu regeln. Jedes andere Land der Welt versucht grundsätzlich auch, Migration zu steuern und nicht unkontrolliert stattfinden zu lassen", so Kurz zur APA.Man brauche Grenzschutz "definitiv", die Frage sei aber die Rhetorik und "welche Form des Grenzschutzes Sinn macht". Aus österreichischer Erfahrung sei die beste Form "klassische Polizeiund Militärpatrouillen mit technischen Hilfsmitteln wie Zäunen, Wärmebildkameras und Drohnen", ist Kurz überzeugt.Erneut scharfe Kritik übte der Außenminister aber am Einreise-Bann gegen muslimische Staaten.