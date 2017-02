Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die anlässlich des Akademikerballs präsentierten Pläne des Innenministers, die Spielregeln für Demonstrationen zu verschärfen, stießen nicht nur in den Reihen der SPÖ viele vor den Kopf. Denn nachdem bereits Bundeskanzler Christian Kern und Kanzleramtsminister Thomas Drozda dem Gesetzestext eine Abfuhr erteilt haben , hat sich nun auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner eingeschaltet."Ich bevorzuge es, wenn das Thema intern entsprechend verhandelt, erörtert und dann eine Lösung vorgestellt wird", stellte der ÖVP-Chef unmissverständlich klar. Das wird er Sobotka noch einmal deutlich nahelegen: "Ich werde mit ihm heute ein Gespräch darüber führen".Sobotka hatte seine Pläne nach der Kritik der SPÖ verteidigt und noch dazu das Regierungsübereinkommen kritisiert Mitterlehner ist nicht per se gegen eine Änderung des Demonstrationsrechts, es handle sich jedoch um ein Grundrecht, was das Ganze zu einer sehr sensiblen Angelegenheit mache. Es sei nicht Sinn der Sache, die Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen, wenn die SPÖ keine Änderungen wolle, sagte Mitterlehner. Das würde nur zur Verunsicherung der Bevölkerung und einer Emotionalisierung führen.