Für den ÖAAB ist die Nominierung Mikl-Leitners ein großer Erfolg, geschwächt wird der Bauernbund. Aus ihm war Erwin Pröll einst hervorgegangen. Mikl-Leitner hat Pröll ihre ganze politische Karriere zu verdanken und dies ließen beide am Mittwoch in St. Pölten einmal mehr auch die Öffentlichkeit spüren und wissen.Die Weinviertlerin begann ihre politische Karriere 1993 in der ÖVP an der Seite von Landeshauptmann Pröll mit der "Initiative für Erwin Pröll" bei der Landtagswahl. Im April 2016 war sie aus dem Innenministerium nach Niederösterreich zurückgekehrt. Schon damals hatte Pröll die Absicht, sie als seine Nachfolgerin aufzubauen."Johanna Mikl-Leitner hat das Polit-Management gelernt, ist auf Du und Du mit der Bevölkerung und kennt die Sorgen der Menschen", ist Pröll voll des Lobes für seine designierte Nachfolgerin. Sie selbst gab sich neben dem scheidenden Landeskaiser noch demütig. "Wer Pröll nachfolgt, tritt in große Fußstapfen. Das ist allen in der Volkspartei klar.""Ich habe Schuhgröße 42, ich lebe nicht auf großem Fuß. Mit der Last der Verantwortung wachsen auch Mikl-Leitner so große Füße", machte ihr Pröll aber sogleich Mut. "Diese Aufgabe ist für mich mit großer Verantwortung verbunden, wenn ich am Landesparteitag tatsächlich gewählt werde", sagte Mikl-Leitner weiter.Erwin Pröll standen Tränen in den Augen, als ihn seine Nachfolgerin vermutlich nicht zum letzten Mal in den kommenden Wochen und Monaten würdigte: "Am Dienstag ist Historisches passiert. Wir haben ganz großen Respekt vor dem Lebenswerk von Erwin Pröll." Und dennoch: "Ich werde eine Landeshauptfrau sein!" - die erste überhaupt in der NÖ-Geschichte!