New Deal wird "Plan A": Die Kanzler-Show im Livestream

In der gefallenen SP-Hofburg will Kanzler Kern Stimmen von der FPÖ an seine Partei zurück holen. (© Helmut Graf)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Kerns Grundsatzrede in Wels Christian Kerns Grundsatzrede in Wels (Foto: laumat.at/Matthias Lauber)

Laut "Heute"-Recherchen im Umfeld Kerns heißt der "New Deal" nun "Plan A". Der Kanzler will Fehler benennen und sich explizit an Wähler richten, die die SPÖ in den letzten Jahrzehnten insbesondere an die FPÖ verloren hat, bestätigt Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.Zentrale Bestandteile dürften die Schaffung von 200.000 neuen Jobs, ein Mindestlohn von 1.500 Euro brutto für 40 Wochenstunden und Gratis-Laptops ab der 9. Schulstufe sein. Mit Beginn der Rede um 17.30 Uhr wird eine 140-seitige Broschüre mit allen Details verschickt; gestaltet von der Agentur "Frischer Wind", die der St. Pöltener SPÖ im April 2016 zu 59 Prozent verhalf.