Hofer

Eine Seefahrt, die ist lustig... Unter diesem Motto kann man jetzt eine Luxus-Kreuzfahrt mit Norbert Hofer (FPÖ) buchen. "Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit und begeben Sie sich mit Norbertauf eine wunderschöne Kreuzfahrt durch das Mittelmeer!", heißt es in der Werbung für die skurrile Pensionisten-Reise.Der Reisespaß mit dem blauen Politiker startet am 20. Mai und kostet ab 689 Euro pro Person in der Innenkabine des Kreuzfahrtschiffes "Costa Diaderma". Ziele: Savona nach Marseille, Barcelona, Mallorca, Rom, La Spezia und zurück nach Savona. Wer sich bis 31.Jänner anmeldet, erhält 50 Prozent Preisnachlass für die Anfahrtskosten. "Wir haben noch ein Kontingent von 57 Plätzen übrig!", so die Werbung. Durchgeführt wird die Reise vom Reisebüro Krautgartner , das unter anderem das Traumschiff von Sascha Hehn bewirbt."Kosten Sie als Gast des Föaggscjoffs "Costa Diaderma" alles laus, was das wundervolle Mittelmeer für Sie bereithält, den Duft von Pastis auf der Corniche von Marseille, eine kühle Cerveza zu leckeren Tapas auf den Ramblas in Barcelona, einen Aperitif am Strand von Palma de Mallorca", heißt es in der Werbung für die Kreuzfahrt.Lustig sind die Kommentare, die unter der Werbung zu finden sind:entweder die verarschen sich jetzt schon selbst oder der Norbsi Gerwald muss wirklich demnächst auf dem freizeitlichen KdF-Dampfer Heizdeckchen und FPÖ-Socken zugunsten der im Präsidentschaftswahlkampf geleerten Parteikassa verscheuern".