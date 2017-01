Schwerpunkte für 2017 So will sich die ÖVP heuer retten

Es geht um alles Regierung versucht diese Woche inhaltlichen Neustart

"Substanzlos", dementiert eine Kanzler-Sprecherin. Trotzdem war dieses Gerücht bestimmendes Thema im VP-Vorstand Sonntagabend. Besonders erzürnt war Erwin Pröll, erfuhr "Heute" von Sitzungsteilnehmern. "Voll reing’holzt" habe der niederösterreichische Landeschef und forderte "Gegenwehr". Reinhold Mitterlehner sicherte Kurz Rückendeckung zu. Generalsekretär Werner Amon solle sich darum kümmern. Dann aber versicherte nahezu jedes Vorstandsmitglied, gegen das angebliche "Dirty Campaigning" der SPÖ aufzutreten."Wenn die Gerüchte über mich stimmen würden, wäre ich Alkoholiker", so ein Sitzungsteilnehmer (Name der Redaktion bekannt). Ein zweiter (auch bekannt) scherzte: "Und ich hätte zig uneheliche Kinder." Glück für Mitterlehner: Die Obmann-Debatte gerät in den Hintergrund. "Bei einem Angriff von außen schließen sich die Reihen", sagt ein VP-Minister zu "Heute".