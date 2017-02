Gemeinderatswahl 2017: Erste Hochrechnung (Foto: Stadt Graz)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

SPÖ und Grüne verloren beide und kamen auf 10,5 Prozent, 2012 war die SPÖ mit 15,31 Prozent vor den Grünen (12,14 Prozent) gelegen. Die NEOS kamen auf 3,6 Prozent und könnten den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Die Piraten erreichten 1,0 Prozent. 55 von 270 Wahlsprengel und 25,4 Prozent aller Stimmen sind ausgezählt. Die Schwankungsbreite beträgt jedoch nur mehr 1,2 Prozent.VP-Bürgermeister Siegfried Nagl kann mit dem Ergebnis der ersten Hochrechnung mehr als zufrieden sein. 2012 war die Volkspartei auf 33,74 Prozent zurückgefallen, nun hat sie in etwa so abgeschnitten wie 2008. Die KPÖ ist in etwa so stark wie bei der letzten Wahl (2012: 19,86), die FPÖ hat von 13,75 Prozent auf 16,5 Prozent zugelegt.Rund 223.000 Wähler waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben . Zehn Parteien traten an. Die Wahllokale sind seit 16 Uhr geschlossen, das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahlstimmen soll zwischen 18 und 19 Uhr vorliegen. Das offizielle Endergebnis unter Berücksichtigung der Briefwahl wird für Montagabend erwartet.