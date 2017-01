Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Schwerpunkte für 2017 So will sich die ÖVP heuer retten

Es geht um alles Regierung versucht diese Woche inhaltlichen Neustart

Die Flüchtlings-Obergrenze bezieht sich auf die Zahl jener Asylanträge, die pro Jahr in Österreich gestellt werden dürfen. Für das Vorjahr galt die Zahl 35.000, die bis zum Schluss nicht erreicht wurde. Am Rande der am Mittwoch gestarteten ÖVP-Klausur zum Thema Sicherheit und Integration in der Steiermark lässt Vizekanzler Mitterlehner nun mit seinem Wunsch aufhorchen, diese Zahl zu halbieren. 17.000 sei "wesentlich mehr als der Schnitt" in den vergangenen 15 Jahren und auch mehr als "wir im Rahmen der Integration vertragen können", so Mitterlehner.