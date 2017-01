Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Den Anknüpfungspunkt für die Diskussion lieferte der Jahresbericht 2015, der dem ORF attestiert, einmal mehr schwarze Zahlen geschrieben und alle Programmvorgaben sowie den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag erfüllt zu haben. Der ORF will, wie berichtet, die Gebühren um 6,5 Prozent erhöhen. Von "Zwangsgebühren" sprachen hingegen die Abgeordneten Günther Kumpitsch (F), Christoph Hagen (T) und Nikolaus Scherak (N), wobei der NEOS-Mandatar zu bedenken gab, die Gebührenerhöhung zeige wohl, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht im gewünschten Ausmaß eingetreten sei. Kumpitsch wiederum warf dem ORF vor, die Prüfberichte des Rechnungshofs, insbesondere hinsichtlich der Landesstudios nicht ernstgenommen zu haben. Auch sei der Zukauf von US-Serien ein falscher Weg. Petra Steger (F) bemängelte, das Angebot an Sportübertragungen im ORF beschränke sich lediglich auf Fußball und Skirennen. Er sei froh, dass es den ORF gibt, sparte Christoph Hagen nicht mit Lob, fügte dem aber den Wunsch nach einer Beschränkung der politischen Einflussnahme an.Dieter Brosz (G) regte an, zukünftige ORF-Berichte gemeinsam mit Generaldirektor Wrabetz zu diskutieren. Seine Fraktionskollegin Helene Jarmer wandte in der Gebührenfrage ein, für behinderte Menschen stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, zumal nach wie vor zahlreiche Sendungen nicht barrierefrei zugänglich seien.Nicht nur Bundesminister Thomas Drozda lehnte den Ausdruck Zwangsgebühren als "politischen Kampfbegriff" ab, auch Josef Cap (S) bekannte sich zu den ORF-Gebühren und sprach in diesem Zusammenhang von Beiträgen zu einer demokratischen Einrichtung, die Vielfalt und Pluralität sicherstellt. Der ORF sei ein Herzeigeunternehmen, "ein Stück Österreich", steht für den SPÖ-Mediensprecher fest. ÖVP-Abgeordneter Wolfgang Gerstl schließlich empfahl dem ORF, den Bildungsanteil auf Ö1 zu erhöhen. Die GIS-Gebühren hält er angesichts des Internet-Angebots für veraltet.Die Anträge der Opposition werden vertagt.