"Nicht ihr habt den Weg verlassen" Kerns emotionale Entschuldigung an die Ex-SPÖ-Wähler

146 Seiten zum Download Plan A im Detail: So will der Kanzler Österreich fit machen

Was ÖVP -Generalsekretär Werner Amon zu Kerns "Plan A" zu sagen hat, klingt so: "Ich begrüße das sehr." Der "Plan A" sei "definitiv eine Rede zum Weiterarbeiten". Gleich mehrere Punkte seien auch Vorstellungen der ÖVP: "Es gibt eine ordentliche Schnittmenge an Gemeinsamkeiten. Wir sollten rasch daran gehen, das umzusetzen".Im "Ö1-Morgenjournal" ist auch Christian Kern zuversichtlich, dass man ohne Verzögerung mit der Umsetzung beginnen kann. Die Regierung werde sich noch im Jänner zusammensetzen und die Vorgangsweise bis 2018 festlegen. Anfang Februar soll das präsentiert werden.Bei der Opposition kommt die Grundsatzrede von Kern nicht so gut weg. "Insgesamt hat der SPÖ -Chef mit wenigen Ausnahmen altbekannte Hüte der SPÖ neu verkauft", meint FPÖ -Generalsekretär Herbert Kickl . Auch NEOS -Chef Matthias Strolz hat etwas auszusetzen: Für ihn fehlte das klare Bekenntnis zu Freiheit, Eigenverantwortung, Risikobereitschaft und Mut.