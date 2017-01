Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz (Foto: Graf)

Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz (Foto: Graf)

Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz bezeichnet das Papier zum Sicherheitspaket des Innenministeriums "schlicht und einfach absurd". Speziell die Fußfessel-Idee sei "absoluter Quatsch".

Die ÖVP fordert Fußfesseln für "Gefährder", mehr Videoüberwachung und eine Nachfolgeregelung für die Vorratsdatenspeicherung.



Pilz zu Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): Er betätige sich offensichtlich "immer mehr als Gefährder", sein Papier zum Sicherheitspaket sei "schlicht und einfach absurd", sagte Pilz am Mittwoch. "Ist der Innenminister noch bei Verstand? Ich weiß es nicht", so Pilz.



Kritik an Fußfessel