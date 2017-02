#eurofighter Die FPÖ unterstützt den U-Ausschuss. Damit haben wir grünes Licht. Wir können den Antrag im Plenum am 1. März einbringen. — Peter Pilz (@Peter_Pilz) 18. Februar 2017

130 Seiten dicke Anzeige Eurofighter: Anklagen in Österreich frühestens 2018

Doskozil zeigt Airbus an Eurofighter-Skandal: 1,1 Milliarden Euro Schaden

Die Eurofighter-Causa kommt wieder ins Rollen. Grünen-Parlamentarier Peter Pilz will einen erneuten U-Ausschuss zum Kampfjet-Deal mit Airbus. Nachdem auch SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil eine lückenlose Aufklärung und eine Stornierung des Ankaufs will, hat er in einem "Kurier"-Interview angekündigt, sämtliche Unterlagen ungeschwärzt zur Verfügung zu stellen.Für einen U-Ausschuss braucht Pilz die Stimmen der FPÖ-Parlamentarier, da jene von Grünen, Neos und Team Stronach nicht ausreichen würden. Am Samstag teilte Pilz per Twitter mit, dass die FPÖ den Antrag unterstützen werde. Der Antrag werde am 1. März im Nationalrat eingebracht werden, kündigte er an.