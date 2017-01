Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Erwin Prölls Rücktritts-Pressekonferenz Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll bei der Pressekonferenz, auf der er seinen Rücktritt ankündigte. (Foto: Picturedesk)

Besuch bei "Heute" Wolfgang Sobotka spricht über den Pröll-Rücktritt!

Wer beerbt Erwin Pröll? Johanna Mikl-Leitner heißeste Nachfolge-Kandidatin

Im Landhaus in St. Pölten VIDEO: So begründet Erwin Pröll seinen Rücktritt!

Kommentar von "Heute"-Chef Nusser Ende einer Ära: Er konnte überraschen bis zum Schluss

: Als Sie am Montag in der ZiB2 waren, haben Sie da vom Rücktrittsplan gewusst?: Nein, ich habe das in der Früh erfahren.: Wie?: Erwin Pröll hat mich um 8.30 Uhr angerufen.: Die ersten Gedanken?: Dankbarkeit. Erwin Pröll hat das Land 25 Jahre wie kein anderer geprägt. Es geht eine Ära zu Ende, und es beginnt etwas Neues. Er hat dieses Land aus dem Rand ins Herz Europas geführt und ihm ein Bewusstsein gegeben, das früher nur die Tiroler und die Steirer hatten. Erwin Pröll ist für viele, vor allem in Wien, immer ein Rätsel gewesen, weil sie sich ein falsches Bild von ihm gemacht haben.: Können Sie sich ans erste Zusammentreffen erinnern?: Ja, sehr gut. Das war 1992 im Wahlkampf, in einem kleinen Bioladen in Waidhofen. Er hat dort eine Stunde der Geschäftsführung zugehört. Das hat mich beeindruckt, weil ich Politiker damals als Schulterklopfer wahrgenommen habe.: Den Zeitpunkt des Rücktritts finden Sie klug?: Er hat eine Entscheidung wie ein Staatsmann getroffen und zum richtigen Zeitpunkt die Weichen gestellt.: Mit der Stiftung-Debatte hat das nichts zu tun?: Nein.: Hinterlässt er eine politische Lücke?: Alle großen Staatsmänner hinterlassen eine Lücke. Aber wie jede Lücke wird sie zu schließen sein.: Sie wollen diese Lücke als Nachfolger nicht schließen?: Nein, ich unterstütze Hanni Mikl-Leitner voll.