Der #Rechnungshof wird die Förderungstätigkeit des Landes Niederösterreich für die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung prüfen. — Christian Neuwirth (@RHSprecher) 16. Januar 2017

Dies hat #RH Präsidentin Margit Kraker heute entschieden. Die Prüfung soll, wie stets, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit Zweckmäßigkeit... — Christian Neuwirth (@RHSprecher) 16. Januar 2017

...des Umgangs mit Steuergeldern beurteilen. Die internen Vorarbeiten sind eingeleitet, die Prüfung selbst wird demnächst beginnen. — Christian Neuwirth (@RHSprecher) 16. Januar 2017

Der #RH wird, sobald der Bericht vorliegt, informieren. Wann dies der Fall sein wird, lässt sich derzeit naturgemäß noch nicht abschätzen. — Christian Neuwirth (@RHSprecher) 16. Januar 2017

LH kurz vor Entscheidung Erwin Pröll überlegt Rückzug aus der Politik

Was passiert mit 1,35 Millionen Pröll-Privatstiftung: Fiedler sieht Rechnungshöfe am Zug

Jährlich 150.000 Euro sind laut einem Bericht des "Falter" in den vergangenen Jahren vom Land Niederösterreich in Prölls Privatstiftung geflossen. Der Verwendungszweck für die insgesamt 1.35 Millionen Euro an Steuergeldern ist laut Pröll Sprecher Peter Kirchweger "eine Akademie für den ländlichen Raum" zu ermöglichen.Der Rechnungshof prüft nun, ob die staatlichen Subventionen sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig waren, wie Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth am Montag mitteilte. Wann ein entsprechender Bericht vorliegen werde, könne noch nicht gesagt werden.