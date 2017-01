Wehrte sich gegen Haft Reichsbürger verletzte Polizisten in Deutschland

Der Paragraf 246a StGB ist schon in Arbeit, wie "kleinezeitung.at" schreibt. Der Gesetzestext wird gerade vom Innenministerium unter die Lupe genommen. Wer eine staatsfeindliche Bewegung, die Vollziehung von Gesetzen verhindert, gründet oder sich daran beteiligt, kann dann belangt werden. Der Bewegung müssen mindestens zehn Personen angehören, sie müssen der gleichen Gesinnung folgen und das gleiche Ziel haben.Der neue Paragraf zielt gegen Reichsbürger, Freemen, One People's Public Trust (OPPT) und ähnliche Gruppen, die zur Zeit auf dem Vormarsch sind. Verfassungsschützer Peter Grindling meinte erst Ende November, Reichsbürger seien auf einer Stufe mit Dschihadisten . Viele wären auch Waffenbesitzer. Noch im November gab Grindling an, 800 der Staatsverweigerer seien den Österreichischen Behörden bekannt. Seitdem Reichsbürger und Co. in den Medien öfter vorkommen, dürften sie regen Zulauf haben. In zwei Monaten stießen 300 Menschen zur Gruppe. Die Sympathisanten werden von Sobotka mit 20.000 beziffert. Zusätzlich gehe eine Gefahr davon aus, dass sich staatsferne Gruppierungen mit gerne mit Rechts- oder Linksradikalen Gruppen kooperieren, so Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Sie hätten anarchistische Tendenzen gemeinsam. Auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft sei zu beobachten.