Johanna Mikl-Leitner gilt schon länger als Kronprinzessin des Landesfürsten Erwin Pröll. Jetzt könnte es soweit sein, wie gut informierte Kreise nach dem Pröll-Rücktritt am Dienstag wissen wollen.Näheres wird die Öffentlichkeit am Mittwoch erfahren. Da will Pröll seine Nachfolge bei einer Sitzung des Landesparteivorstands klären. Seine Ämter an sich legt er nach 25 Jahren beim Landesparteitag im März nieder, darunter auch das des Landeschefs der niederösterreichischen ÖVP.Als Nachfolgerin von Mikl-Leitner wird als neuer Finanzlandesrat Stephan Pernkopf ins Gespräch gebracht. Er kommt aus dem NÖ-Bauernbund und ist schon jetzt Mitglied der Landesregierung.Insider nennen auch Ex-ORF-Finanzchef Richard Grasl als möglichen Kandidaten. Jedoch nicht für die jetzigen Umbildungen, sondern erst als Mitglied des ÖVP-Wahlkampfteams für die Landtagswahl 2018.Und dann wäre da noch Innenminister Wolfgang Sobotka, der ja Niederösterreich verließ, um Mikl-Leitner in Wien nachzufolgen. Sobotka hat in Niederösterreich nach wie vor eine große Lobby und könnte dem Vernehmen nach ebenfalls eine Rolle bei der Vergabe des Landeshauptmann-Sessels spielen.