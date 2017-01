Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Details werden ausgearbeitet Minister Rupprechter will Aus für billigeren Diesel

Nach Klimakonferenz Rupprechter wehrt sich gegen Kritik an mangelndem Klimaschutz

Rupprechter sagte, man müsse offen diskutieren, wieso alles in Wien zentriert wird. "Es geht um Bundesdienststellen, da muss man nicht gleich mit einem Ministerium anfangen. Es gibt so viele Bundeseinrichtungen, die tatsächlich auch hinaus verlagert werden können", sagte der Landwirtschaftsminister in der "ZIB1".Aus der SPÖ kommt Kritik an diesem Plan. Laut Vize-Klubobmann Josef Cap handle es sich um einen Vorschlag ohne Kostenkonzept, er glaube nicht, dass man auf diese Weise das Abwandern von Bürgern in die Städte verhindern könne.