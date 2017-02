Das Endergebnis mit ausgezählten Briefwahlstimmen (Foto: Stadt Graz)

Der nun verlorene Sitz der SPÖ, die in der Landeshauptstadt im Vergleich zu 2012 Einbußen von 5,26 Prozent hinnehmen musste, ging an die KPÖ, die nun zwei Regierungssitze hat. Die ÖVP blieb unverändert bei drei Sitzen sowie die FPÖ und die Grünen bei einem.An der Mandatsverteilung im Gemeinderat änderte sich nichts mehr. Die ÖVP ist mit 19 Sitzen vertreten, die KPÖ mit zehn, die FPÖ mit acht, Grüne und SPÖ mit fünf und die NEOS haben einen Sitz im Gemeinderat erobert.Die ÖVP hat die Wahl mit 37,79 Prozent (+ 4,05 Prozent) vor der KPÖ (20,34 Prozent) und der FPÖ (15,86 Prozent) gewonnen. Die KPÖ hat um 0,48 Prozent und somit leicht dazu gewonnen, die FPÖ kann sich über einen Zugewinn in der Höhe von 2,11 Prozent freuen.Dahinter landeten die Grünen mit 10,51 Prozent (-1,63 Prozent), sie haben die SPÖ (10,05 Prozent) überholt. Die Neos erreichten 3,94 Prozent der Stimmen und schafften den Einzug in den Gemeinderat. Auf die Piraten entfielen 1,09 Prozent (-1,61 Prozent).